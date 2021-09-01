Тагильчане попали в топ самых невоспитанных туристов в России

Одними из самых невоспитанных туристов из России, по результатам проведенного независимого опроса, стали жители Нижнего Тагила.

7% участников опроса выбрали Нижний Тагил в качестве города, откуда приезжают отдыхать некультурные люди пишет сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU. Таким образом город оказался на четвертой позиции рейтинга из семи. На первом месте расположилась Москва. За нее проголосовали 61% пользователей. На второе место вышел Дагестан с 20% голосов. Третье место досталось Краснодару с 8% проголосовавших. Напомним, ранее Екатеринбург вошел в пятерку самых спортивных городов России. Рейтинг также составлялся по результатам опроса, в котором приняли участие 2,2 тысячи человек. Екатеринбург вошел в топ-5 самых спортивных городов России

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