Тагильчане попали в топ самых невоспитанных туристов в России

Тагильчане попали в топ самых невоспитанных туристов в России
Тагильчане попали в топ самых невоспитанных туристов в России
Сегодня, 10:08ОбществоФото: 1MI
Одними из самых невоспитанных туристов из России, по результатам проведенного независимого опроса, стали жители Нижнего Тагила.

7% участников опроса выбрали Нижний Тагил в качестве города, откуда приезжают отдыхать некультурные люди пишет сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.

Таким образом город оказался на четвертой позиции рейтинга из семи.

На первом месте расположилась Москва. За нее проголосовали 61% пользователей. На второе место вышел Дагестан с 20% голосов. Третье место досталось Краснодару с 8% проголосовавших.

Напомним, ранее Екатеринбург вошел в пятерку самых спортивных городов России. Рейтинг также составлялся по результатам опроса, в котором приняли участие 2,2 тысячи человек.

Сюжеты:
Нижний Тагил
отдыхтуристыНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы