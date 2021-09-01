Трепет, первый учитель и форма: известные тагильчане рассказали о первом Дне знаний

Первое сентября — это запах краски и цветов. Помню, как волнительно это было. Хотя нет, это было больше праздничное настроение. Школа № 1 Свердловска (Луганская Область. Украинская Советская Социалистическая Республика), где я учился, была очень старая. Там было очень атмосферно. Здесь же прошли школьные годы моего папы, Анатолия Павловича. Так что приходилось соответствовать. Первый раз меня в школу провожала бабушка, мама Анатолия Павловича. Родители тогда были на международных гастролях. Помню первую линейку — это было самое нудное в школе. На фото — моя первая учительница, которая проработала у нас всего неделю. Потом была Ирина Юрьевна. Молодая, строгая, но добрая… Мы её очень любили. Из-за гастролей я не все время учился в этой школе, поэтому украинский язык мог не изучать. И, как правило, всё домашнее задание я делал именно на уроках — «українська мова». А все время после школы гулял. Тогда компьютеров и интернета не было. Телевизор показывал только три канала. И мы, будучи детьми, гуляли все свободное время. Мы так увлекались, что забывали даже поесть. Поэтому нас насильно загоняли домой, чтобы накормить.ностальгирует Руслан Марчевский, директор Нижнетагильского цирка.