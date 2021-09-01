Трепет, первый учитель и форма: известные тагильчане рассказали о первом Дне знаний

Для сотен тысяч детей сегодняшний день станет особенным — кто-то первый раз сядет за парту, поднимется по ступеням своей школы и откроет дверь в новый мир. В целую вселенную новых друзей, знаний и умений, школьных занятий и жизненных уроков. Эти семилетние малыши даже не подозревают, как через двадцать, тридцать или сорок лет они с умилением и ностальгией будут вспоминать своё самое первое Первое сентября.
Для кого-то День знаний — это, в первую очередь, эмоции. Страх первого класса, желание поскорее повзрослеть или радость от долгожданного праздника. В старшей школе — это боязнь провала на экзаменах или плохого аттестата. В любом случае, верно одно — школа никого не оставляет равнодушным. И больше всего ярких воспоминаний у наших собеседников о первых шагах в зданиях школ.
Мое первое сентября в первом классе — это 1966 год, молодые родители, знакомство с родной девятой школой на улице Ильича на Вагонке, первым учителем Култышевой Ниной Ивановной, друзьями из 1В класса, с которыми дружим и общаемся и сейчас! Это светлая, добрая пора детства,поделился Вадим Раудштейн, председатель Нижнетагильской городской думы 7 созыва.
1 класс в любимой 36 школе. Я с огромным букетом гладиолусов, стою и ищу глазами свою учительницу, свой класс. Многих своих будущих одноклассников уже знал — мы жили в соседних дворах, гуляли вместе на одной площадке, крутились на «Глобусе». Хорошо помню свою первую учительницу — Тамару Васильевну. Этот человек открывал нам целый мир, рассказывает Александр Ревенко, глава администрации Дзержинского района.
Бывает и такое, что 1 сентября воспринимается как рубеж между детством и взрослой жизнью. Стоя с букетом георгинов, ощущать себя частью чего-то грандиозного и важного. И не беда, что все в одинаковой форме, а позади тебя — твой детский сад. Самое главное впереди.
1 сентября 1983 года, мой первый день в школе! Настроение — класс! Школа новая, построили, вот, к первому сентября. Торжественная линейка, народу…. — учителя, родители, люди разные взрослые, старшеклассники и мы, все в одинаковой форме, с цветами. У меня букет георгинов, бабушка с огорода своего приготовила накануне. Через тротуар — мой детский сад с площадкой, но туда я уже не смотрел. Школа со стадионом просто огромные, лестницы широкие, классы, парты — всё грандиозно просто! А, главное, я счастливый! Я стал взрослым! Именно так мне казалось тогда. Первый учитель — Ольга Геннадьевна, каждого из нас опекала и, практически, каждого спрашивала, думаю, старалась тогда учить нас самостоятельности определённой. И помню первый урок — Урок Мира! Про любовь и уважение к нашей Родине, и задача была одна — учиться только на хорошие оценки,вспоминает Сергей Овсянников.
Отутюженная форма, накрахмаленный воротничок и манжеты, традиционные первосентябрьские гладиолусы — такой образ школьницы 1 сентября чаще всего представляют большинство россиян. И не даром до сих пор выпускницы надевают именно эту одежду на последний звонок. Форма и белый воротничок стали своеобразным символом начала и конца обучения в школе.
Это был далёкий 1975 год, школа 23 им. Батухтина. Конечно, я ждала этот день и готовилась. Накануне то и дело проверяла, все ли сложила в портфель. Радовало все — и теплая осенняя погода, и белый тщательно отутюженный фартук, красиво смотревшийся на коричневом платье с белыми воротничком и манжетами, и яркие гладиолусы, в то время традиционные первосентябрьские цветы. Учиться очень нравилось, поэтому первый результат не заставил ждать — вместе с тремя одноклассницами получила похвальный лист за отличное окончание первого класса, рассказывает Элина Балуца, начальник пресс-службы МУ МВД России «Нижнетагильское».
И в этот праздник все наши герои с особой теплотой вспоминают своих учителей. Классная мама — именно так называют первого учителя, который запомнится на всю жизнь, поможет сделать учебу интересной и успешной. Слова благодарности от выросших учеников — тагильским учителям.
Свое 1 сентября помню, как вчера. В 1993 году новая Политехническая гимназия на Гальянке распахнула свои двери первоклашкам, и я была в их числе. Мероприятие было для меня очень волнительным, я никого не знала, все мои друзья пошли учиться в другие школы. Но после знакомства с нашим классным руководителем Верхотуркиной Ниной Николаевной (моей классной мамой), волнение сразу прошло. До сих пор с трепетом в душе вспоминаю свой любимый класс и учителей! Большое спасибо родителям за то, что отдали меня в эту школу, и, конечно, педагогическому коллективу. Именно Гимназия дала мне путевку в жизнь!считает Ксения Парамонова, начальник отдела пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».
Больше всего запомнилось 1 сентября, когда пошла в 4 класс. Нам представили нашего классного руководителя, молодую симпатичную учительницу Светлану Юрьевну Зингер — тогда все девчонки настолько были ею очарованы, что частенько после уроков оставались просто поговорить «по душам», а ее уроки математики всегда были интересными и насыщенными, вспоминает Элина Балуца.
Вот я 1 сентября 1981 года. В этот день меня мучила мысль: «И что, я теперь все время буду таскать этот огромный портфель? (ранцы и рюкзаки тогда были не в моде). А это уже 1 сентября в 11 классе: «Завалит мне физичка золотую медаль или нет?». В 10 классе мы начали конфликтовать, в итоге — завалила, серебряная. Ну и 1 сентября 2017 — младшая дочь идёт в первый класс. Смешанные чувства — радость за ребёнка и грусть, что эти счастливые детские годы уже не вернуть, поделился Александр Маслов, председатель Нижнетагильской городской думы 6 созыва, сейчас — замминистра спорта Свердловской области.
Повзрослев и стать родителями, мы вновь отмечаем День знаний — уже со своими детьми. И для многих этот праздник — повод для приятной ностальгии и добрых семейных традиций.
В тот день произошли очень интересные и важные события, воспоминания о нём самые тёплые. К сожалению, фотографий у меня не сохранилось с моего «первого сентября», зато, став дважды отцом, я могу снова почувствовать этот праздник. На фото мы с женой и дочерью, которая идёт в седьмой класс. Традиционный букет в руках, но вместо школьной формы — костюм для выступления на концерте,рассказывает Сергей Овсянников, главврач Демидовской горбольницы Нижнего Тагила
Очень часто в День знаний на линейках в школах включают песни из советского прошлого — про дважды два, как «вместе весело шагать» и «буквы разные писать». Для многих это не просто музыка и слова, это целая эпоха. Эпоха мороженого за три копейки, сэкономленные на завтраках в школе. Ведь мы все так делали, согласитесь?
День знаний — это первые после детского сада самостоятельные шаги по дороге в школу, карманные деньги — 20 копеек на завтрак, вкус мороженого и газировки за 3 копейки в автомате на перекрёстке улиц Ильича и Орджоникидзе, на сэкономленные на завтраке деньги,делится воспоминания Вадим Раудштейн.
Вспоминаются сладости в честь праздника в школе и тем, кто рос уже в постсоветское время — тогда ассортимент в магазинах пополнился зарубежными лакомствами.
После торжественной линейки мама привела меня в магазин и скупила всю витрину шоколадок, они тогда только появились, продавались не везде и стоили очень дорого — «Баунти», «Сникерс», «Вагон Вилс». Я была абсолютно счастлива!вспоминает Ксения Парамонова.
Школьные годы чудесные — это то время, когда твои школьные товарищи становятся друзьями на всю жизнь. И ты понимаешь, что такое настоящая дружба. А небольшие детские шалости сближают ещё больше.
Раньше ученики сами убирали свой класс, а нам с друзьями это даже нравилось — мы связывали тряпку, которой мыли кабинет, так, чтобы она становилась круглой, как мяч. Из парт делали ворота и играли в футбол. Было весело, тогда никто из нас не думал, как и куда каждого раскидает по жизни. С некоторыми товарищами общаемся и сейчас,рассказывает Александр Ревенко, глава Дзержинского района.
От дома до школы было около 4 км. Туда и обратно мы с одноклассником (он же сосед по дому) ходили пешком. И даже в мыслях у взрослых не было, что с нами может что-то случиться. Другое было время. Другие люди. Мы с соседом никогда не опаздывали. Хоть и жили далеко. А вот наш одноклассник. Который жил через тропинку от школы… опаздывал всегда. Вот такой парадокс,вспоминает Руслан Марчевский, директор Нижнетагильского цирка.
Иногда школа становится новым испытанием для ребёнка. Особенно, если приходится учиться жить и трудиться, получать знания и набираться опыта общения с незнакомыми тебе людьми. А потом даже смешно вспоминать то самое первое сентября, которого ты напрасно так боялся, ведь этот день подарил тебе особенных и важных людей в жизни.
Я перед школой два года в садик не ходил — по семейным обстоятельствам. Поэтому для меня «первый раз в первый класс» было достаточно нервным, я долго не мог найти общий язык, что называется «сойтись», с одноклассниками. Потом всё изменилось.Благодаря школьным годам, у меня появились друзья, мои первые друзья, один из которых до настоящего момента остаётся моим лучшим другом. Мы продолжаем общаться, несмотря на то, что судьба повела нас разными профессиональными дорогами. Да и вообще, все следующие учебные заведения (техникум, институт), которые традиционно начинались первого сентября, дарили мне подобные знакомства, открывали мне новых людей, также становившихся друзьями на всю жизнь,вспоминает Николай Коваленко, зампрокурора Дзержинского района Нижнего Тагила
Сложнее приходится тем, чьи родители или братья-сёстры учились в этой же школе. Тогда для первоклассника стоит самая важная задача — не опозорить фамилию.
Смотрите, 1 сентября 1979 года, школа номер 90, 1 д класс. Правда, это был единственный класс с литерой)) потом от нас дети ушли в новую 80 школу, и мы учились во втором и так далее без букв. Директор Наталья Игнатьевна Железнякова знала нас всех по именам. Если честно, в школу идти не хотелось, но… в этой школе учились мои родители, и все сравнивали меня с ними. Поэтому приходилось соответствовать)) за время учебы получил девять похвальных листов и серебряную медаль. Закончил школу с одной четверкой по русскому языку. Запомнились традиционные дни туриста и победа на областных соревнованиях «Пионерская правда», а также в первой военизированной городской эстафете, поделился Дмитрий Язовских, директор школы № 100, бывший начальник управления по молодёжной политике, физкультуре и спорту.
Иногда жизненные обстоятельства складываются так, что проводить в первый класс кроме бабушки некому. Зато как здорово после уроков можно гулять все вечера напролёт, забывая даже поесть. Детство и школа без интернета и мультиков, всего три канала по телевизору, но не смотря на это — самые счастливые и тёплые воспоминания.
Первое сентября — это запах краски и цветов. Помню, как волнительно это было. Хотя нет, это было больше праздничное настроение. Школа № 1 Свердловска (Луганская Область. Украинская Советская Социалистическая Республика), где я учился, была очень старая. Там было очень атмосферно. Здесь же прошли школьные годы моего папы, Анатолия Павловича. Так что приходилось соответствовать. Первый раз меня в школу провожала бабушка, мама Анатолия Павловича. Родители тогда были на международных гастролях. Помню первую линейку — это было самое нудное в школе. На фото — моя первая учительница, которая проработала у нас всего неделю. Потом была Ирина Юрьевна. Молодая, строгая, но добрая… Мы её очень любили. Из-за гастролей я не все время учился в этой школе, поэтому украинский язык мог не изучать. И, как правило, всё домашнее задание я делал именно на уроках — «українська мова». А все время после школы гулял. Тогда компьютеров и интернета не было. Телевизор показывал только три канала. И мы, будучи детьми, гуляли все свободное время. Мы так увлекались, что забывали даже поесть. Поэтому нас насильно загоняли домой, чтобы накормить.ностальгирует Руслан Марчевский, директор Нижнетагильского цирка.
Говорят, школа помогает понять нам — кто мы есть на самом деле. И не удивительно, что именно в этом храме знаний ребёнок начинает делать свои первые шаги на пути к будущему, к той заветной мечте, которая не даёт юному уму покоя. Так становятся профессионалами.
В первом классе мы занимались в здании детского сада — моя родная школа № 95 уже начала работу, но самого здания еще не было. На музыкальные занятие бегали в соседний квартальный клуб, особенно зимой это запомнилось. Я была маленького роста и, чтобы мне было лучше видно доску, папа заботливо сделал мне из дерева сидушку, обшил ее серым драпом — мне было очень удобно. После на ней сидела вся школа, наверное)) А в старших классах, когда я шла на серебряную медаль, можно было иметь несколько четверок в аттестате. И некоторые педагоги решили, что четверка у меня будет именно по их предмету. Тогда я столкнулась с тем, какими могут быть взрослые. Но именно в старшей школе я начала заниматься журналистикой — уже тогда в школьную газету я писала заметки и даже брала интервью у первого мэра Нижнего Тагила Николая Диденко, рассказала Александра Логинова, главный редактор TagilCity.ru.
Когда в этой беготне начинаешь задумываться, что для тебя важно, оказывается, что друзья — это одно из главных составляющих твоей жизни. Уверен, что у большинства людей в эти «первые сентября» очень часто происходят подобные судьбоносные встречи. Вообще важность, историческую значимость многих происходящих в детстве событий начинаешь понимать только спустя много лет. И праздник первого сентября — это один из таких дней,уверен Николай Коваленко.
Уважаемые читатели! Редакция издания TagilCity.ru поздравляет вас с Днём знаний! Мы желаем, чтобы этот день стал для каждого солнечным и ясным, не смотря на осенние капризы природы. Ведь погоду в наших сердцах и домах делаем только мы.