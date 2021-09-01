Центр образования «Точка роста» открылся 1 сентября в Висимо-Уткинске

Благодаря «Точкам роста» все дети без исключения получают равный доступ к качественному образованию. Первый «пилотный» такой центр открылся в свое время в поселке Уралец. Ремонт и переоборудование таких центров осуществляется за счет городских бюджетов, а современное учебное оборудование закупается в рамках национального проекта «Образование».