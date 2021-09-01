Центр образования «Точка роста» открылся 1 сентября в Висимо-Уткинске

1 сентября 2021 года центр образования «Точка Роста» был открыт в поселке Висимо-Уткинск. Здесь теперь имеется новейшее оборудование для обучения и развития детей: современные лаборатории по физике, химии и биологии.
А техническая лаборатория оснащена интерактивными сенсорными панелями, 3D-принтером, для съемок с воздуха был приобретен специальный квадрокоптер. По словам директора школы Дмитрия Ошуркова, педагогический состав, а главное, дети, в полном восторге.
Благодаря «Точкам роста» все дети без исключения получают равный доступ к качественному образованию. Первый «пилотный» такой центр открылся в свое время в поселке Уралец. Ремонт и переоборудование таких центров осуществляется за счет городских бюджетов, а современное учебное оборудование закупается в рамках национального проекта «Образование».
В первый день нового учебного года по всей Свердловской области открылось почти 100 новых центров образования «Точка роста», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Напомним, в новом учебном году детей из небольших поселков и сельских школ станут учить почти 50 новых учителей. Все они прошли конкурсный отбор конкурса «Земский учитель». В качестве мотивации педагоги получат по 1 миллиону рублей.