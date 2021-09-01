Центр образования «Точка роста» открылся 1 сентября в Висимо-Уткинске

Центр образования «Точка роста» открылся 1 сентября в Висимо-Уткинске
Центр образования «Точка роста» открылся 1 сентября в Висимо-Уткинске
Сегодня, 15:58ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Центр образования «Точка роста» в Висимо-Уткинске оснащен самым современным учебным оборудованием.

1 сентября 2021 года центр образования «Точка Роста» был открыт в поселке Висимо-Уткинск. Здесь теперь имеется новейшее оборудование для обучения и развития детей: современные лаборатории по физике, химии и биологии.

А техническая лаборатория оснащена интерактивными сенсорными панелями, 3D-принтером, для съемок с воздуха был приобретен специальный квадрокоптер. По словам директора школы Дмитрия Ошуркова, педагогический состав, а главное, дети, в полном восторге.

Открытие центра "Точка роста" в Висимо-Уткинске
Фото:пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Благодаря «Точкам роста» все дети без исключения получают равный доступ к качественному образованию. Первый «пилотный» такой центр открылся в свое время в поселке Уралец. Ремонт и переоборудование таких центров осуществляется за счет городских бюджетов, а современное учебное оборудование закупается в рамках национального проекта «Образование».

В первый день нового учебного года по всей Свердловской области открылось почти 100 новых центров образования «Точка роста», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Напомним, в новом учебном году детей из небольших поселков и сельских школ станут учить почти 50 новых учителей. Все они прошли конкурсный отбор конкурса «Земский учитель». В качестве мотивации педагоги получат по 1 миллиону рублей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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