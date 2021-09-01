Уличные художники за перфоманс «о ментах» вызваны в полицию в Екатеринбурге

Уличные художники за перфоманс «о ментах» вызваны в полицию в Екатеринбурге
Уличные художники за перфоманс «о ментах» вызваны в полицию в Екатеринбурге
Сегодня, 14:16ОбществоФото: 1MIЕкатеринбург
Команда художников решила улучшить своим творением «Клеймо мент» негативное отношение жителей Екатеринбурга к полиции, но правоохранители их не поняли.

Неоднозначную оценку полиции на свою работу под названием «Клеймо мент» (по аналогии с резиновым клеем) получила местная команда художников ПСЛЧ в Екатеринбурге. Авторы попытались сыграть на названии клея, и тем самым улучшить отношение горожан к полиции. Свою работу они разместили на одной из остановок города.

В результате правоохранительные органы не оценили творческой мысли художников и их по одному начали вызывать в отделение полиции. По словам одного из авторов перфоманса, первый из команды ПСЛЧ уже задержан, его самого также пригласили в отделение полиции, сообщает E1.RU.

Фото: группа «ПСЛЧ» в социальной сети «ВКонтакте»

Художники убеждены, что своим творением они раз и навсегда изгонят негатив, связанный с правоохранительными органами. Их убежденность строится на том, что людей начинают пугать полицией еще с детства. Авторы даже сравнили простонародное слово «мент» с фольклорной Бабой-Ягой из русских сказок.

Напомним, недавно в Екатеринбурге появилась инсталляция из переработанного металла, выполненная в виде куба. Автор арт-объекта рассказал, что его скульптура символизирует Екатеринбург, как центр отечественной металлургии, созданный еще в 18 веке.

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Екатеринбург
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