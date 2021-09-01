Уральский фестиваль «Ночь музыки» оказался под вопросом из-за начала учебного года

Уральский фестиваль «Ночь музыки» оказался под вопросом из-за начала учебного года
Уральский фестиваль «Ночь музыки» оказался под вопросом из-за начала учебного года
Вчера, 22:37ОбществоФото: 1MI
Проведение фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге точно не стоит ожидать в первой половине сентября. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник в областном правительстве.

По его словам, раньше 15 сентября возможная дата проведения фестиваля не может быть определена. Это связано с тем, что руководство области и врачи хотят за две недели понять, как начало нового учебного года отразится на числе случаев заболевания коронавирусом.

Инсайдер подчеркнул, что за это время власти допускают возможность роста заболеваемости. В данном случае стоит ожидать отмены фестиваля. На данный момент в регионе запрещены мероприятия, чья численность превышает 500 зрителей, пишет Е1.

Напомним, «Ночь музыки» должна была состояться еще 25 июня. Однако за несколько дней до мероприятия было заявлено о его переносе. Причиной стал рост заболеваемости коронавирусом.

Сюжеты:
Екатеринбург
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