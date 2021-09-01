За звание лучшей туристической деревни в России борется поселок под Нижним Тагилом

За звание лучшей туристической деревни в России борется поселок под Нижним Тагилом
За звание лучшей туристической деревни в России борется поселок под Нижним Тагилом
Сегодня, 19:24ОбществоФото: департамент информполитики Свердловской области
Поселок Висим, который расположен под Нижним Тагилом, вошел в тройку лидеров отборочного этапа конкурса «Лучшие туристические деревни ЮНВТО». Конкурс проводит Всемирная туристическая организация United Nations World Tourism Organization. Цель — определить лучший поселок в России.

Также на международном уровне Россию представят поселки, расположенные в Ярославской и Тульской областях, сообщает департамент информполитики региона. На данный момент в Висиме живет 1,3 тысячи граждан, а также там функционирует четыре музея. В это число входит и дом-музей писателя Мамина-Сибиряка. Он родился и вырос в данном населенном пункте, поэтому часто рассказывал о поселке в своих произведениях.

В Висиме туристы могут увидеть мараловую ферму, на которой проживает несколько сотен алтайских оленей, и единственный на Среднем Урале сертифицированный ипподром. По словам историка, преподавателя УрФУ Андрея Ермоленко, Висим является одним из лучших мест не только на Урале, но и в России.

В том случае, если Висим одержит победу, он будет числиться в международном реестре лучших туристических деревень. Планируется, что итоги конкурса станут известны в октябре 2021 года, на 24-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации в Марокко.

Напомним, детские сады Нижнего Тагила вошли в список лучших по России. Конкурс проходил с февраля 2021 года, в нем участвовали около 20 тысяч организации дошкольного образования.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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