За звание лучшей туристической деревни в России борется поселок под Нижним Тагилом

Также на международном уровне Россию представят поселки, расположенные в Ярославской и Тульской областях, сообщает департамент информполитики региона. На данный момент в Висиме живет 1,3 тысячи граждан, а также там функционирует четыре музея. В это число входит и дом-музей писателя Мамина-Сибиряка. Он родился и вырос в данном населенном пункте, поэтому часто рассказывал о поселке в своих произведениях.