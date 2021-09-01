За звание лучшей туристической деревни в России борется поселок под Нижним Тагилом

Также на международном уровне Россию представят поселки, расположенные в Ярославской и Тульской областях, сообщает департамент информполитики региона. На данный момент в Висиме живет 1,3 тысячи граждан, а также там функционирует четыре музея. В это число входит и дом-музей писателя Мамина-Сибиряка. Он родился и вырос в данном населенном пункте, поэтому часто рассказывал о поселке в своих произведениях.
В Висиме туристы могут увидеть мараловую ферму, на которой проживает несколько сотен алтайских оленей, и единственный на Среднем Урале сертифицированный ипподром. По словам историка, преподавателя УрФУ Андрея Ермоленко, Висим является одним из лучших мест не только на Урале, но и в России.
В том случае, если Висим одержит победу, он будет числиться в международном реестре лучших туристических деревень. Планируется, что итоги конкурса станут известны в октябре 2021 года, на 24-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации в Марокко.
Напомним, детские сады Нижнего Тагила вошли в список лучших по России. Конкурс проходил с февраля 2021 года, в нем участвовали около 20 тысяч организации дошкольного образования.