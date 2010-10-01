152 тысячи тагильчан будут привиты от гриппа

Всего по плану в Нижнем Тагиле в 2010-2011 годах планируется привить отгриппа 152 тысячи жителей. 73 тысячи подлежат обязательной вакцинации врамках национального проекта «Здоровье». Это дети, посещающие дошкольныеучреждения, школьники, студенты, медицинские работники и персоналобразовательных учреждений, специалисты коммунальной, транспортной сфер,взрослые старше 60 лет, сообщает управление здравоохранения Нижнего Тагила.