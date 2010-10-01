152 тысячи тагильчан будут привиты от гриппа
1 октября 2010, 09:02ОбществоОльга
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До 29 ноября управление здравоохранения Нижнего Тагила планирует завершение плановой иммунизации населения. Сегодня на территорию Свердловской области поступила вторая партия вакцины «Гриппол-плюс». Нижний Тагил получит 15577 доз для иммунизации школьников 5-11 классов. Первая партия (9761 доза) для учеников 1-4 классов была доставлена в город 27 сентября.
Всего по плану в Нижнем Тагиле в 2010-2011 годах планируется привить отгриппа 152 тысячи жителей. 73 тысячи подлежат обязательной вакцинации врамках национального проекта «Здоровье». Это дети, посещающие дошкольныеучреждения, школьники, студенты, медицинские работники и персоналобразовательных учреждений, специалисты коммунальной, транспортной сфер,взрослые старше 60 лет, сообщает управление здравоохранения Нижнего Тагила.
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