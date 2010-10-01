5-го октября в Нижнем Тагиле установят памятник Галине Лавровой
1 октября 2010, 17:43ОбществоАнка
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Памятник Народному учителю СССР Галине Лавровой будет установлен 5-го октября.
В это день в 12 часов на аллее почетных граждан на Рогожино соберутся ученики Галины Даниловны. Около месяца назад бывшие ученики легендарного педагога объявили сбор денег на создание памятника любимой учительнице. И вот теперь он готов. Как рассказал нам инициатор создания памятника – ученик Галины Даниловны Дмитрий Кузьмин, это скульптурная композиция в виде открытой книги и рябины. Это уральское дерево очень любила Галина Лаврова.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей