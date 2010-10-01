5-го октября в Нижнем Тагиле установят памятник Галине Лавровой

В это день в 12 часов на аллее почетных граждан на Рогожино соберутся ученики Галины Даниловны. Около месяца назад бывшие ученики легендарного педагога объявили сбор денег на создание памятника любимой учительнице. И вот теперь он готов. Как рассказал нам инициатор создания памятника – ученик Галины Даниловны Дмитрий Кузьмин, это скульптурная композиция в виде открытой книги и рябины. Это уральское дерево очень любила Галина Лаврова.