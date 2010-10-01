Алжирцы заинтересовались трактором и тяговым модулем вагонов УВЗ

На стенде корпорации будет представлен широкий спектр гражданской продукции с маркой УВЗ. Акцент сделан на разработки корпорации в области дорожно-строительной, коммунальной и сельскохозяйственной техники, а также продукцию предприятий интегрированной структуры. Алжирские партнеры уже заинтересовались трактором РТ-М-160 и тяговым модулем вагонов ТМВ-1.