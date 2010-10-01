Алжирцы заинтересовались трактором и тяговым модулем вагонов УВЗ
1 октября 2010, 17:29ОбществоАнка
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НПК «Уралвагонзавод» примет участие в первой выставке российских товаров и услуг «Россия и Алжир – новые перспективы торгово-экономического сотрудничества», которая пройдет в столице Алжирской Народной Демократической республики с 6 по 8 октября в рамках визита Президента России Дмитрия Медведева в эту страну.
На стенде корпорации будет представлен широкий спектр гражданской продукции с маркой УВЗ. Акцент сделан на разработки корпорации в области дорожно-строительной, коммунальной и сельскохозяйственной техники, а также продукцию предприятий интегрированной структуры. Алжирские партнеры уже заинтересовались трактором РТ-М-160 и тяговым модулем вагонов ТМВ-1.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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