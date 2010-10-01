Дело замдиректора «Денежкиного камня» дошло до суда

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного СУ СКП РФ, 45-летнийзаместитель директора по охране окружающей среды и экологическойбезопасности заповедника «Денежкин камень» Константин Возьмитель,который также является начальником отдела охраны заповедной территории,обвиняется в халатности.

Следствие считает, что Возьмитель не принял мер для своевременнойликвидации очагов пожара на территории заповедника и не обеспечил назаповедной территории соблюдение установленного режима и правил пожарнойбезопасности. Это привело к пожару, который возник с 8 по 15 июля 2010года в 202 квартале заповедника.Накануне уголовное дело направлено в суд.