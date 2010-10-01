Дело замдиректора «Денежкиного камня» дошло до суда
1 октября 2010, 07:34ОбществоОльга
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В Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководства заповедника «Денежкин камень».
Как сообщили Накануне.RUв пресс-службе областного СУ СКП РФ, 45-летнийзаместитель директора по охране окружающей среды и экологическойбезопасности заповедника «Денежкин камень» Константин Возьмитель,который также является начальником отдела охраны заповедной территории,обвиняется в халатности.
Следствие считает, что Возьмитель не принял мер для своевременнойликвидации очагов пожара на территории заповедника и не обеспечил назаповедной территории соблюдение установленного режима и правил пожарнойбезопасности. Это привело к пожару, который возник с 8 по 15 июля 2010года в 202 квартале заповедника.Накануне уголовное дело направлено в суд.
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