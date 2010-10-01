Доходы бюджета Нижнего Тагила за полгода ниже, чем год назад
1 октября 2010, 17:19ОбществоАнка
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Доходы бюджета Нижнего Тагила в первом полугодии составили 2 миллиарда 595 миллионов рублей, это на 393 миллиона меньше чем в прошлом году.
Такие данные сегодня были представлены депутатам Нижнетагильской городской думыв отчёте по исполнению бюджета. От годовых назначений доходная часть составляет 44, 4%, а расходная выполнена на 40,9%. Как отметили депутаты, хуже всего исполнение по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Национальная экономика», «Охрана окружающей среды» и «Социальная политика».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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