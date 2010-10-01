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Доходы бюджета Нижнего Тагила за полгода ниже, чем год назад
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Доходы бюджета Нижнего Тагила за полгода ниже, чем год назад

1 октября 2010, 17:19ОбществоАнка
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