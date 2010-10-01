Доходы бюджета Нижнего Тагила за полгода ниже, чем год назад

Такие данные сегодня были представлены депутатам Нижнетагильской городской думыв отчёте по исполнению бюджета. От годовых назначений доходная часть составляет 44, 4%, а расходная выполнена на 40,9%. Как отметили депутаты, хуже всего исполнение по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Национальная экономика», «Охрана окружающей среды» и «Социальная политика».