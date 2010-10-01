Екатеринбург и Грозный вскоре свяжет авиарейс
1 октября 2010, 16:38ОбществоАнка
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Екатеринбург и столицу Чеченской республики свяжет авиасообщение.
Возможность открытия рейса обсуждается сейчас со всеми заинтересованными сторонами. Об этом «Новому Региону» сообщил представитель президента Чечни в Свердловской области Салауддин Мамаков. По его словам, спрос на это направление есть – представители чеченской диаспоры, проживающие на Урале, давно и активно интересуются этим вопросом. По планам, Грозный свяжется авиасообщением не только с Екатеринбургом, но и транзитом через него с Сургутом или Нижневартовском. Вопрос находится в стадии проработки.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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