Как правильно выбрать управляющую компанию Нижнего Тагила? Советы специалистов

Это один из ключевых критериев выбора управляющей компании для своего дома. Наличие аварийной службы, собственной или субподрядной, гарантирует, что в случае аварии в вашем доме все неполадки будут быстро устранены.

При выборе управляющей компании стоит поинтересоваться, сколько домов обслуживает фирма-претендент, какой у неё опыт работы. Если в жилом фонде компании - один-два дома, от её услуг лучше отказаться. У такой фирмы не хватит средств на содержание, электриков, сантехников, дворников, уборщиц, аварийной службы. Не стоит доверять управление своим домом и компании, проходящей процедуру банкротства -ваши деньги вместо текущего содержания дома могут уйти на погашение долгов, отмечает Татьяна Жеребцова.

При выборе управляющей компании внимательно изучите учредительные документы. А лучшей экспертизой качества работы станет визит в те дома, которые уже обслуживает эта компания. Оцените их состояние и принимайте решение.