Корпорация Google уменьшит "вес" изображений на 40%
1 октября 2010, 16:21ОбществоАнка
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Корпорация Google представила новый формат графических файлов WebP.
Разработка Google позволит уменьшить "вес" изображений на 40% по сравнению с популярными форматами JPEG, GIF и PNG без ощутимой потери качества, сообщается в блоге Chromium. Google уже выпустил предварительную версию формата для разработчиков.
На их сайте можно загрузить специальную программу для конвертации файлов из формата JPEG в WebP. С помощью этого формата Google рассчитывает существенно увеличить скорость просмотра веб-страниц и снизить общую нагрузку на Всемирную паутину. Так, по данным Google, в среднем на изображения приходится около 65 процентов от общего объема данных, передающихся при веб-браузинге.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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