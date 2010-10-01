Корпорация Google уменьшит "вес" изображений на 40%

Разработка Google позволит уменьшить "вес" изображений на 40% по сравнению с популярными форматами JPEG, GIF и PNG без ощутимой потери качества, сообщается в блоге Chromium. Google уже выпустил предварительную версию формата для разработчиков.

На их сайте можно загрузить специальную программу для конвертации файлов из формата JPEG в WebP. С помощью этого формата Google рассчитывает существенно увеличить скорость просмотра веб-страниц и снизить общую нагрузку на Всемирную паутину. Так, по данным Google, в среднем на изображения приходится около 65 процентов от общего объема данных, передающихся при веб-браузинге.