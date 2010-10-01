Мошенники продавали купюру достоинством в миллион долларов
1 октября 2010, 16:09ОбществоАнка
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Калининграде мошенники пытались продать купюру достоинством в один миллион долларов.
Их задержали оперативники УВД. Преступниками оказались граждане России. Один из них представлялся генералом некоего федерального агентства правопорядка, другой - помощником члена Совета Федерации. Имея при себе "соответствующие" удостоверения они предлагали купюру за 900 тысяч долларов, а еще 100 тысяч просили за документы, которые якобы подтверждают подлинность банкноты. По словам мошенников, купюра, выпущенная в США еще в 20-ые годы прошлого столетия, и сегодня остается ценной бумагой и принимается в качестве платежного векселя.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей