Мошенники продавали купюру достоинством в миллион долларов

Их задержали оперативники УВД. Преступниками оказались граждане России. Один из них представлялся генералом некоего федерального агентства правопорядка, другой - помощником члена Совета Федерации. Имея при себе "соответствующие" удостоверения они предлагали купюру за 900 тысяч долларов, а еще 100 тысяч просили за документы, которые якобы подтверждают подлинность банкноты. По словам мошенников, купюра, выпущенная в США еще в 20-ые годы прошлого столетия, и сегодня остается ценной бумагой и принимается в качестве платежного векселя.