На севере региона в горах лег снежный покров

Свердловский Гидрометцентр отмечает, что осадки помогли справиться с лесными и торфяными пожарами, охватившими центральные и юго-западные районы области. Вслед уходящему циклону обвалился арктический воздух, подгоняемый северными ветрами. Выходные дни 2-3 октября и первая половина новой недели будут холодными, но преимущественно сухими. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем +3+8°, ветер ослабеет. Во второй половине недели пройдут небольшие осадки в виде дождя, кое-где с мокрым снегом.