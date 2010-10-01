На севере региона в горах лег снежный покров
1 октября 2010, 15:25ОбществоАнка
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Прошедший циклон принес сильные дожди, на севере Свердловской области и Пермского края перешедшие в снег, в горах севера лег временный снежный покров высотой до 5-ти сантиметров.
Свердловский Гидрометцентр отмечает, что осадки помогли справиться с лесными и торфяными пожарами, охватившими центральные и юго-западные районы области. Вслед уходящему циклону обвалился арктический воздух, подгоняемый северными ветрами. Выходные дни 2-3 октября и первая половина новой недели будут холодными, но преимущественно сухими. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем +3+8°, ветер ослабеет. Во второй половине недели пройдут небольшие осадки в виде дождя, кое-где с мокрым снегом.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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