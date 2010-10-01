Назначен новый главный спасатель Свердловской области.
1 октября 2010, 17:02ОбществоАнка
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На должность начальника Главного Управления МЧС по Свердловской области назначен первый заместитель начальника Уральского регионального центра МЧС России генерал-майор Андрей Заленский, сообщает пресс-служба ведомства.
Сегодня Андрей Заленский уже приступил к своим обязанностям.
Как отмечает Интерфакс, должность начальника свердловского МЧС была вакантной больше года, после того, как в отношении прежнего начальника Валерия Степанчука было возбуждено дело по факту использования поддельного диплома.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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