Пропал мальчик. Тагильчан просят помочь его найти.

6-тиклассник Никита Ласточкин 29-го сентября в 20.30 ушел из дома по адресу Малышева, 11 и до сих пор не вернулся. На вид мальчику 10-12 лет, рост 160 сантиметров, худощавый, волосы темные короткие, глаза серые. Одет в черную болоньевую куртку со вставками на рукавах, манжетами и подкладом салатного цвета, футболку синюю с красными рукавами, штаны спортивные черные, кроссовки чёрные с белыми вставками. С собой у Никиты Ласточкина был телефон LG. Всех, кто располагает информацией о том, где может находиться ребенок, просят сообщить в ОВД по Тагилстроевскому району по телефону 97-69-58 либо по 02.