Сегодня весь мир отмечает день музыки

Праздник отмечается ежегодно во всем мире большими концертными программами, с участием лучших артистов и художественных коллективов. В этот день звучат сочинения, вошедшие в сокровищницу мировой культуры.Музыка сопровождает человечество с древнейших времен. В большинстве стран первые музыканты были служителями храмов или даже жрецами, а умение играть на музыкальном инструменте считалось даром богов.