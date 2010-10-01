Сегодня весь мир отмечает день музыки
Международный день музыки учрежден 1 октября 1975 года по решению ЮНЕСКО. Одним из инициаторов учреждения Международного дня музыки является композитор Дмитрий Шостакович.
Праздник отмечается ежегодно во всем мире большими концертными программами, с участием лучших артистов и художественных коллективов. В этот день звучат сочинения, вошедшие в сокровищницу мировой культуры.Музыка сопровождает человечество с древнейших времен. В большинстве стран первые музыканты были служителями храмов или даже жрецами, а умение играть на музыкальном инструменте считалось даром богов.
Для нижнетагильской филармонии день музыки – каждый день. Поэтому праздник тагильские музыканты отмечают концертами в обычном режиме. Только оркестр «Тагильские гармоники» выступит в праздничной программе впос. Рефтинский.
Напомним, музыкальный сезон нижнетагильской филармонии в этом году открылся концертом с участием всемирно известного музыканта Дениса Шаповалова. В этом же году филармонии присвоено звание «Национальное достояние 2010».