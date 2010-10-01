Тагильчанам предложат кино, увидеть которое где-то ещё очень трудно, но посмотреть обязательно стоит

В новом сезоне зрителей в «Мистерии кино» ждут лучшие фестивальные ленты со всего мира. В проекте «Арт-хаус линия» киноманам Нижнего Тагила предложат то кино, увидеть которое где-то ещё очень трудно, но посмотреть обязательно стоит.

Каждую субботу в 18.30 в кинозале будут показывать по одному фильму-лауреату международных фестивалей, рассказал директор «Мистерии кино» Александр Мартиросов. Завтра тагильчане могут увидеть драму, получившую Золотого Льва в Венеции в 2009 году за лучшую картину. Это лента Шмуэля Моэза «Ливан».

В «Мистерии кино» расписана уже каждая суббота до конца года. Каждый раз только один сеанс, только самое лучшее кино. Фильмы-события, ленты, собравшие самые громкие аплодисменты и самые престижные призы кинофестивалей. Но эти картины неоднозначны, рассчитаны на подготовленного зрителя. И ставить их в ежедневный показ не стоит, считает Александр Мартиросов. Поэтому проект имеет скорее клубный формат.