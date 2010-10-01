Три человека погибли в огне после застолья

Безработные мужчины после того как сдали цветной металл, решили выпить. Сначала долго пили у магазина, потом отправились к одному домой, рассказали нам в пресс-службе нижнетагильского гарнизона пожарной охраны.

Соседи утверждают, что веселье в доме продолжалось до утра. В 5 часов на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании надворных построек по адресу Мичуринская, 13. Прибывшие на место три расчета пожарных быстро справились с огнем, который к их приезду уже перекинулся на крышу деревянного дома. В одной из комнат пожарные обнаружили тела трех мужчин. Это 32-летний хозяин дома, его племянник, и случайный знакомый. Они задохнулись. Точные причины пожара и виновники сейчас устанавливаются.