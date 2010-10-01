В Эквадоре совершена «попытка государственного переворота»
1 октября 2010, 07:25ОбществоОльга
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В Эквадоре введено чрезвычайное положение. Оно будет действовать по меньшей мере в ближайшие 7 дней. Перу закрыла границу с Эквадором «до восстановления конституционного порядка» в стране, передает Би-би-си.
Президент страны Рафаэля Корреа скрывается от митингующих военных и полицейских. Однако президент Венесуэлы Уго Чавес заявил в четверг, что Корреа «похищен» и находится в госпитале, куда его привезли после нападения, совершенного протестующими, а не скрывается там, сообщает РИАНовости.Причиной бунта полицейских и военных стал принятый конгрессом в среду закон, отменяющий практику увеличения им льгот и награждения медалями при каждом повышении по службе.
Сотни военнослужащих и полицейских захватили в четверг казарму в Кито, несколько военных баз, заблокировали работу столичного международного аэропорта. Рафаэль Корреа в интервью национальному радио назвал эти действия попыткой государственного переворота.
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