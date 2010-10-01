В Эквадоре совершена «попытка государственного переворота»

Президент страны Рафаэля Корреа скрывается от митингующих военных и полицейских. Однако президент Венесуэлы Уго Чавес заявил в четверг, что Корреа «похищен» и находится в госпитале, куда его привезли после нападения, совершенного протестующими, а не скрывается там, сообщает РИАНовости.Причиной бунта полицейских и военных стал принятый конгрессом в среду закон, отменяющий практику увеличения им льгот и награждения медалями при каждом повышении по службе.