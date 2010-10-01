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В Нижнем Тагиле на НТМК реконструируют машину непрерывного литья заготовок № 3
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле на НТМК реконструируют машину непрерывного литья заготовок № 3

1 октября 2010, 17:34ОбществоАнка
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