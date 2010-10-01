В Нижнем Тагиле на НТМК реконструируют машину непрерывного литья заготовок № 3
1 октября 2010, 17:34ОбществоАнка
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«Евраз» на НТМК проводит реконструкцию машины непрерывного литья заготовок № 3 конвертерного цеха.
По словам директора по производству НТМК Валерия Галченкова, МНЛЗ -3 остановлена на 35 суток. За это время в оборудование машины будут внесены конструктивные изменения. Они позволят улучшить качество стальной заготовки. Изготовление и поставка оборудования осуществляется компанией «SIMENS-VAI».
По утвержденному графику первая стальная заготовка будет отлита на обновленной МНЛЗ-3 уже в конце октября. После модернизации мощность машины непрерывного литья заготовок №3 увеличится с 700 тысяч до 1 миллиона тонн качественной непрерывно-литой заготовки в год, также будет расширен сортамент металлопродукции.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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