В Нижнем Тагиле на НТМК реконструируют машину непрерывного литья заготовок № 3

По словам директора по производству НТМК Валерия Галченкова, МНЛЗ -3 остановлена на 35 суток. За это время в оборудование машины будут внесены конструктивные изменения. Они позволят улучшить качество стальной заготовки. Изготовление и поставка оборудования осуществляется компанией «SIMENS-VAI».

По утвержденному графику первая стальная заготовка будет отлита на обновленной МНЛЗ-3 уже в конце октября. После модернизации мощность машины непрерывного литья заготовок №3 увеличится с 700 тысяч до 1 миллиона тонн качественной непрерывно-литой заготовки в год, также будет расширен сортамент металлопродукции.