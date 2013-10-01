Эти ребята будут заниматься в художественной студии «Цветные сны» - победители фотоконкурса на TagilCity.ru

Фотоконкурс «Мои цветные сны», который накануне завершился на портале, помог найти очень талантливых ребят. Все детки, принявшие участие, любят рисовать и не стесняются рассказать о своих успехах. Интересный факт, к конкурсу подключились и детские дома Нижнего Тагила – некоторые воспитанники тоже получили подарки.

Ребята пойдут в студию «Цветные сны», где местные мастера (кстати, признанные педагоги) поделятся своими секретами в живописи и графике, технике батика (роспись по ткани), декупаже, свит-дизайне (букеты из конфет) и многом другом.

Все ребята, кто приходил за подраками очень радовались новой возможности, ведь рисование для них – часть жизни, возможно, именно здесь со временем они достигнут звездных вершин.

А вот и работы победителей (на верхнем фото 6-летняя Каролина Рабкова, бронзовый призер конкурса):

Виолетта Волкова (5 лет), Каролина Рабкова (5 лет), Малика Шарипова (13 лет)

Стела Алмаева (12 лет), Дима Новоселов (11 лет), Ксения Ломаева (14 лет)

Напомним, ребята получили подарочные сертификаты на посещение художественной студии «Цветные сны», а также на мастер-классы.