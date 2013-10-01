Евраз консолидирует два медиа-актива Свердловской области. В него войдет и тагильская телекомпания
1 октября 2013, 09:12Общество
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Выяснилось, что компания ООО «Сибметинвест», которая располагается в Москве и входит «Евраз Групп», получила одобрение от ФАС (федеральной антимонопольной службы) на ходатайство о приобретении медиа-активов.
Все они находятся в Свердловской области. Это и качканарское предприятие ООО «Издательский дом ИКаР». Планируется выкуп 96,7% уставного капитала этой организации, сообщается на сайте федеральной антимонопольной службы.
Кроме того, «Сибметинвест» выкупит 99,95% акций телекомпании «Телекон» в Нижнем Тагиле. Очевидно, что данные слияния не создадут общей структуры управления в консолидированных активах, но положат начало общей системе «уральских СМИ». Говорить об отрицательных и положительных воздействиях пока рано, тем более, что у данных медиа-компаний разные целевые аудитории.
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