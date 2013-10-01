Евраз консолидирует два медиа-актива Свердловской области. В него войдет и тагильская телекомпания

Все они находятся в Свердловской области. Это и качканарское предприятие ООО «Издательский дом ИКаР». Планируется выкуп 96,7% уставного капитала этой организации, сообщается на сайте федеральной антимонопольной службы.

Кроме того, «Сибметинвест» выкупит 99,95% акций телекомпании «Телекон» в Нижнем Тагиле. Очевидно, что данные слияния не создадут общей структуры управления в консолидированных активах, но положат начало общей системе «уральских СМИ». Говорить об отрицательных и положительных воздействиях пока рано, тем более, что у данных медиа-компаний разные целевые аудитории.