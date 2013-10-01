Хочешь застраховать машину - придется застраховать еще и жизнь. Тагильчане столкнулись с добровольно-принудительными услугами

Услуга эта – не что иное, как страхование жизни при страховании авто. То есть в момент оформления обязательной страховки агент настаивает на приобретении вами дополнительной услуги, а в случае отказа говорят, что не продадут документ.

Страховался брат моей жены, сказали, если не купит страхование жизни, они ему не продадут страховку. Так же сказали, что это приказ их начальства, и что если что-то не устраивает, может «валить на все четыре стороны». Сам лично там страховался в начале года, тоже привязали какую то непонятную страховку (500 рублей), пришлось взять так как скидка в РГС хорошая пишет на странице ТБЯ Денис Сергеенко.

Присоединяются к Денису и 20 других пользователей с аналогичными историями. Отметим, что одни – уходили из Росгосстраха, другие – соглашались на условия.

Страховался в сентябре. Получилось 3178р (с учетом какой-то обязательной страховки в 1000р). Но деваться мне было не куда, т.к. оставалось 2 дня до истечения срока действия предыдущей страховки, а ждать 10 суток, чтобы получить новый полис, у меня нет времени. Именно поэтому решил купить полис в росгосстрахе. Хотя эти все «обязательные» страховки по сути-то дела незаконны!

Кроме того, в интернете появился развернутый рассказ истории одного человека о всей этой ситуации. Когда у него подошел срок страховки, он обратился в свою фирму – Росгосстрах – продлить полис ОСАГО. И его вниманию предоставили следующую информацию: как оказалось, с определенного момента в компании Росгосстрах оформить данный полис можно лишь при условии заключения договора страхованиях жизни, именуемого «Фортуна-авто». У клиента не было времени на обдумывание данной информации, поэтому он подписал договор:

Итак, был составлен договор, мне было предложено расписаться в нескольких полях, в том числе, что я ознакомлен и согласен с правилами Фортуна-авто. После моего замечания, что я пока ещё ни с чем не ознакомился и ни с чем не согласен, девушка-агент с досадой стала мне перечислять: в случае моей гибели в ДТП, моя супруга получает 120 килорублей, в случае травмы я получаю энный процент от той же суммы, в зависимости от тяжести травмы. Вот теперь я согласен, подписал договор. Кстати, при мне троим автовладельцам, пришедшим за ОСАГО, также пришлось заключить подобный договор пишет человек в своем блоге.

Страхование подобных ситуаций, надо полагать, неплохое, тем более и сумма не слишком большая, если разговаривать о ценности человеческой жизни, - около 1000 или 2000. Однако тот метод, каким его навязывают, говорит о прямом нарушении законодательства. Дело в том, что согласно закону о защите прав потребителей, статье 16, пункт 2: «Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме».

Кроме того, выяснилось, что именно в головном офисе данной компании также уверяют обратившихся в «оптимальности данного варианта страхования и максимальной защите». Они рекомендуют приобретать клиентам именно такой вариант комплекса страховки. Повторимся, возможно, он вполне обоснован, но обычно тагильчане не любят навязываний и дополнительных трат. Обращаться в Роспотребназдор люди также пробовали, но страховщики заверяли, что там итак «кипа таких заявлений».

В тагильском офисе компании рассказали о пакете предлагаемых услуг, в том числе доступно ответили на вопросы о дополнительных платах, которые, по словам консультанта, являются, «к сожалению, обязательными». В жизни всякое может произойти, не дай Бог, поэтому лучше перестраховаться. Кроме того, консультант отметила, что многие, узнавая о дополнительных тратах на страхование «человеческой жизни», уходят из компании в другие, но потом возвращаются со словами, что везде есть различные дополнительные траты.