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Хочешь застраховать машину - придется застраховать еще и жизнь. Тагильчане столкнулись с добровольно-принудительными услугами
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Хочешь застраховать машину - придется застраховать еще и жизнь. Тагильчане столкнулись с добровольно-принудительными услугами

1 октября 2013, 10:57Общество
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