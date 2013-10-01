Холодный циклон: в ближайшие дни в Нижнем Тагиле будет сыро и малоснежно

Кстати, об осадках. Тагильчане не могли не заметить сегодня первый снег за окном, а завтра и послезавтра он также составит часть пейзажа. Снег обещают мокрый, с дождем. Ночная температура воздуха будет уходить в небольшой минус, днем возвращая положительные 2-4 градуса.