Холодный циклон: в ближайшие дни в Нижнем Тагиле будет сыро и малоснежно
1 октября 2013, 17:25Общество
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В ближайшее время в Свердловской области погоду будет определять тыловая часть холодного циклона. А это значит, что будут осадки, будет порывистый ветер… которые совокупно снизят концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе.
Кстати, об осадках. Тагильчане не могли не заметить сегодня первый снег за окном, а завтра и послезавтра он также составит часть пейзажа. Снег обещают мокрый, с дождем. Ночная температура воздуха будет уходить в небольшой минус, днем возвращая положительные 2-4 градуса.
Однако уже после 4 октября осадки прекратятся, и за окном станет немного теплее.
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