Известны адреса контейнеров для сбора стеклотары в Нижем Тагиле

К участию в конкурсе были приглашены все 44 партнера «Балтики» в разных регионах страны. В итоге, среди восьми компаний в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Хабаровске, Самаре, Омске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, чья деятельность подразумевает сбор стеклотары, будет разделен бюджет проекта – 12,5 млн рублей. Самые грандиозные планы оказались у «Уральской Стекольной Компании».

На средства, полученные от «Балтики», компания планирует приобрести и установить 140 новых контейнеров и запустить 7 сортировочных станций. Компания занимается сбором стеклотары в Екатеринбурге, Челябинске и Нижнем Тагиле. Всего до конца года «Уральская Стекольная Компания» установит 230 контейнеров и 20 сортировочных станций.

«Балтика» всегда была неким ориентиром в отрасли вторичного использования стеклотары. Мы уже давно практикуем сбор тары и успели зарекомендовать себя в качестве партнеров. Именно это помогло победить в конкурсе. Вообще в нашей стране идея раздельного сбора мусора может стать хорошей альтернативой приемным пунктам, по прогнозам, контейнеры для сортировки скоро будут стоять в каждом дворе» прокомментировал победу руководитель «Уральской Стекольной Компании» Геннадий Яковлев.

В Нижнем Тагиле данные контейнеры и контейнерные площадки будут располагаться по следующим адресам:

1. Парк Победы

2. Площадь Славы

3. Комсомольский сквер

4. Парк Бондина

5. Набежная пруда

Контейнерные площадки:

1. ул. Ленина, 64

2. пр. Уральский, 36

3. ул. Металлургов, 58

4. ул. Зари, 85

5. ул. Бобкова, 2

6. ул. Ленинградский, 44

7. ул. Крымская, 21

8. ул. Ермака, 59

9. ул. Краснознамённая, 132

10. ул. Ульяновская, 2

Вот как будут выглядеть и тагильские контейнеры. Фото предоставлено отделом по связям с общественностью ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»