Известны адреса контейнеров для сбора стеклотары в Нижем Тагиле
Компания «Балтика» подвела итоги конкурса для своих поставщиков оборотной бутылки. Выбрано восемь компаний, которые занимаются сбором стеклотары в разных регионах России. ООО «Уральская Стекольная Компания», возглавляющая список победителей, ведет свою деятельность в Уральском регионе и также получит существенную часть из 12,5 млн рублей, выделенных «Балтикой» на этот проект. У победителей будет возможность с помощью компании приобрести контейнеры для сбора стеклянной упаковки, что окажет положительное влияние на развитие их бизнеса.
К участию в конкурсе были приглашены все 44 партнера «Балтики» в разных регионах страны. В итоге, среди восьми компаний в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Хабаровске, Самаре, Омске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, чья деятельность подразумевает сбор стеклотары, будет разделен бюджет проекта – 12,5 млн рублей. Самые грандиозные планы оказались у «Уральской Стекольной Компании».
На средства, полученные от «Балтики», компания планирует приобрести и установить 140 новых контейнеров и запустить 7 сортировочных станций. Компания занимается сбором стеклотары в Екатеринбурге, Челябинске и Нижнем Тагиле. Всего до конца года «Уральская Стекольная Компания» установит 230 контейнеров и 20 сортировочных станций.
«Балтика» всегда была неким ориентиром в отрасли вторичного использования стеклотары. Мы уже давно практикуем сбор тары и успели зарекомендовать себя в качестве партнеров. Именно это помогло победить в конкурсе. Вообще в нашей стране идея раздельного сбора мусора может стать хорошей альтернативой приемным пунктам, по прогнозам, контейнеры для сортировки скоро будут стоять в каждом дворе» прокомментировал победу руководитель «Уральской Стекольной Компании» Геннадий Яковлев.
В Нижнем Тагиле данные контейнеры и контейнерные площадки будут располагаться по следующим адресам:
1. Парк Победы
2. Площадь Славы
3. Комсомольский сквер
4. Парк Бондина
5. Набежная пруда
Контейнерные площадки:
1. ул. Ленина, 64
2. пр. Уральский, 36
3. ул. Металлургов, 58
4. ул. Зари, 85
5. ул. Бобкова, 2
6. ул. Ленинградский, 44
7. ул. Крымская, 21
8. ул. Ермака, 59
9. ул. Краснознамённая, 132
10. ул. Ульяновская, 2
Вот как будут выглядеть и тагильские контейнеры. Фото предоставлено отделом по связям с общественностью ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»
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