«Лента» приходит в Нижний Тагил. Сделай карьеру в сильной компании
В конце года в Нижнем Тагиле в микрорайоне Александровский, вдоль Уральского проспекта откроется новый гипермаркет федеральной сети «Лента». Нижний Тагил станет первым городом в Свердловской области, где откроется гипермаркет сети. «Лента» это известный на всю Россию бренд. Более 60 современных гипермаркетов сети можно встретить во многих городах нашей страны.
В чем отличие «Ленты» от обычных больших магазинов? Прежде всего, «Лента» - это сервис на уровне мировых стандартов, особое внимание к покупателю и забота о нем. Предлагая более 20 тысяч различных товаров, «Лента» одновременно предлагает своим покупателям различные программы лояльности, гибкую систему скидок, карты постоянного покупателя, всевозможные акции и т.д.
Еще одно отличие «Ленты» - внимательное и заботливое отношение к своим сотрудникам.
Наши сотрудники - самое важное, что есть у нас в фирме, – говорит директор гипермаркета в Нижнем Тагиле Людмила Илатовская, - Если мы хотим, чтобы покупатель ушел довольным, мы должны думать о том, что это может сделать только довольный сотрудник. «Лента» - это возможность получать достойную заработную плату, социальные гарантии, дружный коллектив, повышение квалификации. Также мы предоставляем нашим сотрудникам форменную одежду и льготное питание.
Сегодня по всей стране в компании «Лента» работает более 20 тысяч сотрудников. Это энергичные, инициативные квалифицированные специалисты и менеджеры. Именно профессионализм сотрудников, их постоянное обучение и развитие позволяют «Ленте» достигать высоких показателей в своей работе.
Компания реализует программы управления карьерным и профессиональным ростом своих сотрудников. В «Ленте» есть свой Корпоративный университет. Более половины руководителей выросли в компании, используя возможности обучения и развития, которые дает «Лента».
«Лента» заинтересована не только в опытных специалистах. Для тех, кто только начинает свой профессиональный путь в компании действует проект «Лента-карьера», цель которой дать молодым талантливым специалистам возможность пройти практику и стажировку в компании.
В каждом гипермаркете работают около 300 сотрудников. Одной командой их делает общая миссия, цели и корпоративная культура.
«Лента» - это:
Наши сотрудники всегда улыбаются, они уверены в будущем нашего бизнеса, в будущем наших идей и современных подходов к торговле.
Мы ждем инициативных, желающих профессионально развиваться жителей нашего города, - говорит директор гипермаркета Людмила Илатовская, - людей, готовых сделать карьеру в сильной компании!». Если вы хотите устроиться на работу в магазин федеральной сети «Лента», позвоните в отдел персонала +7 929-220-92-56, пройдите собеседование и присоединяйтесь к дружному коллективу!
За справками обращаться в Отдел персонала гипермаркета «Лента»: телефон: +7 929-220-92-56.
Вакансии гипермаркета «Лента» в Нижнем Тагиле:
Дополнительная информация на официальном сайте «Лента».