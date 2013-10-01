«Лента» приходит в Нижний Тагил. Сделай карьеру в сильной компании

В чем отличие «Ленты» от обычных больших магазинов? Прежде всего, «Лента» - это сервис на уровне мировых стандартов, особое внимание к покупателю и забота о нем. Предлагая более 20 тысяч различных товаров, «Лента» одновременно предлагает своим покупателям различные программы лояльности, гибкую систему скидок, карты постоянного покупателя, всевозможные акции и т.д.

Еще одно отличие «Ленты» - внимательное и заботливое отношение к своим сотрудникам.

Наши сотрудники - самое важное, что есть у нас в фирме, – говорит директор гипермаркета в Нижнем Тагиле Людмила Илатовская, - Если мы хотим, чтобы покупатель ушел довольным, мы должны думать о том, что это может сделать только довольный сотрудник. «Лента» - это возможность получать достойную заработную плату, социальные гарантии, дружный коллектив, повышение квалификации. Также мы предоставляем нашим сотрудникам форменную одежду и льготное питание.

Сегодня по всей стране в компании «Лента» работает более 20 тысяч сотрудников. Это энергичные, инициативные квалифицированные специалисты и менеджеры. Именно профессионализм сотрудников, их постоянное обучение и развитие позволяют «Ленте» достигать высоких показателей в своей работе.

Компания реализует программы управления карьерным и профессиональным ростом своих сотрудников. В «Ленте» есть свой Корпоративный университет. Более половины руководителей выросли в компании, используя возможности обучения и развития, которые дает «Лента».

«Лента» заинтересована не только в опытных специалистах. Для тех, кто только начинает свой профессиональный путь в компании действует проект «Лента-карьера», цель которой дать молодым талантливым специалистам возможность пройти практику и стажировку в компании.

В каждом гипермаркете работают около 300 сотрудников. Одной командой их делает общая миссия, цели и корпоративная культура.

«Лента» - это:

Наши сотрудники всегда улыбаются, они уверены в будущем нашего бизнеса, в будущем наших идей и современных подходов к торговле.

Мы ждем инициативных, желающих профессионально развиваться жителей нашего города, - говорит директор гипермаркета Людмила Илатовская, - людей, готовых сделать карьеру в сильной компании!». Если вы хотите устроиться на работу в магазин федеральной сети «Лента», позвоните в отдел персонала +7 929-220-92-56, пройдите собеседование и присоединяйтесь к дружному коллективу!

За справками обращаться в Отдел персонала гипермаркета «Лента»: телефон: +7 929-220-92-56.

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