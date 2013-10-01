Осень - пора уделить больше внимания своим ножкам.

Осенью многие женщины жалуются на усталость и боль в ступнях ног. Почему она приходит именно осенью и как от нее избавиться, расскажем сегодня в нашей статье.

Несмотря на то, что летом ноги, несомненно, отдыхают, их внешний вид заметно портится. Подошвы ног грубеют, ногти приобретают матовый оттенок.

Осень - время, когда стоит заняться ногами особенно тщательно, ведь после летнего расслабления ногам грозит стресс: закрытая обувь, каблуки, а следовательно, усталость. Боли в стопах накладывают отпечаток на походку, влияют на настроение. На поверхности ступней находятся рецепторы, связанные с функциями всего организма.

Регулярное посещение педикюрного кабинета поможет Вам избавиться от болей, вернет Вашим ногам ухоженный вид. Центр эстетической медицины "Консул СТ" предлагает аппаратный педикюр и рефлексомассаж стоп. Также в Центре имеется широкий ассортимент средств для домашнего ухода за ногами.

Аппаратный педикюр

Процедура педикюра проводится специалистом с медицинским образованием, прошедшим специальную подготовку. Значительное преимущество аппаратного педикюра состоит в том, что в процессе подготовки стоп к педикюру вместо воды используются специальные средства, которые размягчают только слой загрубевшей и уже мёртвой кожи. Обработка таким педикюром подошвы получается более тщательной.

Перед процедурой кожа стоп клиента и руки мастера обрабатываются специальным дезинфицирующим средством широкого спектра действия, что исключает риск заражения грибковыми заболеваниями.

Гораздо проще решать и проблему трещин посредством аппаратного педикюра. Сейчас, в осенний сезон, это особенно актуально. Процедура позволяет деликатно обработать трещины, после чего мастер нанесет на них лечебную мазь, которая поможет быстро заживить и восстановить стопы.





Аппаратный педикюр также позволяет замедлить рост эпидермиса, кожа становится гладкой и нежной, а ноги и ногти приобретают здоровый и красивый внешний вид. Применение данной процедуры - это единственный способ работы с «диабетической стопой».

"... чем здоровее ноги, тем лучше мы себя чувствуем и легче идем по жизни, любите себя - возьмите за правило делать аппаратный педикюр раз в месяц, и весь мир будет у Ваших ног ..."

Энергетический массаж стоп– это ручной массаж стоп с воздействием на рефлексогенные точки. Процедура благотворно влияет на все органы посредством стимулирования соответствующих точек на стопе и способствует гармонизации как при общем массаже тела.

Действуя на точки выхода нервных окончаний можно снять боли и нормализовать функциональное состояние организма. Согласно йоге, ноги - это распределительный щит. Зная соответствующую зону (точку на подошве) можно воздействовать на любой орган.