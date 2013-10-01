Помог полиции – иди в кассу! За участие в раскрытии дел тагильчане смогут получать вознаграждение

В данном документе перечислены основные случаи, когда гражданин РФ может получить от ведомства денежную премию.

Во-первых, предоставив сыщикам правдивую информацию для обнаружения места, где таятся преступники, или вообще сведения, которые помогут в раскрытии преступлений. Во-вторых, будет по-своему оплачиваться и физическая помощь в задержании рецидивиста.

Вообще, данный проект – по сути, является механизмом исполнения законов «О полиции» и «Об оперативно-розыскной деятельности». А в пояснительной записке говорится, что его издание не поспособствует формированию новых подразделений, дополнительного финансирования и материально-технического снабжения. Известно, что выплачиваться вознаграждение должно из тех бюджетов, которые уже были выделены на оперативно-розыскную деятельность – произойдет перераспределение этих сумм.

Размер премии будет зависеть от степени помощи и значимости передаваемой информации. Так вот, в приложении к этому проекту предполагалось, что руководитель территориального органа внутренних дел регионального и республиканского уровня может назначать сумму вознаграждения до полумиллиона рублей, заместитель министра - до трех миллионов, министр внутренних дел России - от трех миллионов рублей.

В российской практике были случаи, когда крупные награды были объявлены, например, за сведения о террористах Аслане Масхадове и Шамиле Басаеве.

Кстати, добавляет «РГ», денежное вознаграждение выдается по специально оформленной заявке, которая является финансовым документом строгой отчетности. То есть в нем предельно конкретно указывается, на каком основании и по чьему распоряжению выдана такая-то сумма денег.

Как правило, выплата денежного вознаграждения за помощь полиции держится в строжайшей тайне. Вернее, могут объявить о самом факте такой выплаты, но фамилию человека, получившего деньги, не разглашают. Награжденным может оказаться и кто-нибудь из агентов полиции, работающий под прикрытием.

В пресс-службе МВД в Нижнем Тагиле отметили, что в тагильской практике уже были случаи, когда различные ценные подарки вручались тем, кто помог в расследовании. Над вышеописанным проектом в МВД пока думают: нужно узнать, откуда эти средства будут поступать. Вообще в настоящее время в Нижнем Тагиле изучают данную информацию.