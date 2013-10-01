Сергей Носов поздравляет тагильчан с Днём пожилого человека

Дорогие ветераны и пенсионеры!

Сегодня мы отмечаем День пожилых людей.

Вы – самые дорогие и близкие нам люди: дедушки и бабушки, папы и мамы, которым мы обязаны своим рождением и воспитанием. Мы благодарны и признательны вам за мудрость и знания, жизненный опыт, терпение и стойкость, с какими вы выдержали все испытания и невзгоды, выпавшие на вашу долю.

Для каждого тагильчанина вы – яркий пример патриотизма, любви к своей малой Родине. Ведь это вы принесли всемирную славу уральским заводам, победили в Великой Отечественной войне и подняли страну из разрухи, из года в год развивали и благоустраивали любимый город.

И сейчас Нижнему Тагилу нужны ваши мудрость, любовь к жизни и энтузиазм. Молодым есть чему поучиться у каждого из вас. Вы — образец трудолюбия, целеустремленности и чести.

Сегодня наш долг - проявить к вам больше заботы, участия и душевной теплоты. В городе должны быть сформированы условия для улучшения положения людей старшего поколения. Повешение уровня социальной поддержки и доступности медицинской помощи, создание условий для расширения возможностей участия пожилых людей в культурных и спортивных мероприятиях, активизация движения среди молодежи по решению социальных проблем пожилых людей – все это поможет нам улучшить жизнь тех, кто десятки лет честно и упорно трудился на благо Нижнего Тагила.

В этот праздничный день желаю вам только радостных переживаний. Крепкого вам здоровья, внимания и заботы родных и близких. Пусть в ваших семьях царят понимание и согласие.

Глава города Нижний Тагил,

С. К. Носов