В субботу тагильчан ждут на празднике «Всемирный день животных»
1 октября 2013, 17:30Общество
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В ближайшую субботу, 5 октября с 11:00 до 15:00, тагильчане смогут принять участие в экологическом празднике «Всемирный день животных».
Мероприятие состоится по адресу: проспект Ленина, 1а (Верхний Провиантский склад), а большие и маленькие гости смогут увидеть жизнь под микроскопом, узнать новое на мастер-классах и ответить на вопросы в «Хвостатой викторине».
Добавим, деток до 7 лет ждут абсолютно безвозмездно, обычный детский билет будет стоить 15 рублей, а взрослый - 50 рублей. При этом, если вы хотите стать участником праздника, нужно будет добавить еще 15 рублей. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 41-80-47, 41-64-01.
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