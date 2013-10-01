В субботу тагильчан ждут на празднике «Всемирный день животных»

Мероприятие состоится по адресу: проспект Ленина, 1а (Верхний Провиантский склад), а большие и маленькие гости смогут увидеть жизнь под микроскопом, узнать новое на мастер-классах и ответить на вопросы в «Хвостатой викторине».

Добавим, деток до 7 лет ждут абсолютно безвозмездно, обычный детский билет будет стоить 15 рублей, а взрослый - 50 рублей. При этом, если вы хотите стать участником праздника, нужно будет добавить еще 15 рублей. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 41-80-47, 41-64-01.