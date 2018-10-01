Должность председателя Свердловского облсуда объявлена вакантной

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В Свердловской области объявлена вакантной должность председателя облсуда.
Сюжеты: Екатеринбург
В настоящий момент председателем Свердловского областного суда является Александр Дементьев. 26 апреля 2013 года он был избран на шестилетний срок.
Согласно законодательству более двух раз возглавлять суд один человек не может. Так как Дементьев отработал только один срок, он также может стать претендентом на должность председателя на следующие шесть лет.
Документы и заявления от соискателей принимаются до 29 октября, информирует Znak.com.
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