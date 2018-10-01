«Капремонт в 2024»: жители дома в Нижнем Тагиле после пожаров боятся за свои жизни

Жительница Нижнего Тагила рассказала редакции TagilCity.ru о том, что в их доме по адресу ул. Карла Либкнехта, 20 произошел очередной пожар. Со слов женщины, возгорания в доме происходят регулярно и виной тому - аварийное состояние здания.

Сегодня загорелась проводка в подъезде. Летом чердак в соседнем подъезде горел. Год назад аварийная говорила о потопе, а в ЖЭУ заявление написала. Ответ: «все сухо». И на чердак нас не пустили. Сейчас с пожарными съёмку провели. Крыша - как решето. Подъезд за подъездом горит, а им хоть бы хны,рассказала женщина.

Со слов жительницы дома, они опасаются, что не доживут до момента капитального ремонта, который запланирован на 2024 год. Тагильчанка сообщает, что ЖЭУ, вероятно, дожидается ремонта и не хочет тратить средства. При том, что дом требует срочного ремонта или хотя бы поддержания состояния безопасного для проживания.

Есть риск, что мы можем угореть всем подъездом, а стены съест грибок. А гнилые балки однажды просто могут не выдержать снега. Проводка вообще вся гнилая, еще с советских времен,сетует тагильчанка.

Съемка чердака дома во время приезда пожарных. Видео

Как говорит женщина, проводка просто не рассчитана на то количество приборов, которыми пользуются жители дома.

Стиральная машинка, холодильник, компьютер, и все, замыкание,говорит женщина.

В ОНД Нижнего Тагила пояснили, что возгорание щитка произошло из-за короткого замыкания:

Произошло короткое замыкание без последующего горения.

Также в ведомстве пояснили, что причины замыкания в щитке могут быть различными.

Жительница дома настаивает на том, что пожар возник именно по причине аварийности здания а также пояснила, что жильцы обращались в ЖЭУ с просьбой провести ремонт и даже писали заявления, однако пока ответной реакции не последовало. Обслуживанием дома занимается УК «Квартал».

В жилищной организации редакции сообщили, что ранее обращений по поводу аварийности дома они не получали.