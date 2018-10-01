Командно-штабные учения будут проходить в Нижнем Тагиле с 1 по 4 октября

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 1 октября в Нижнем Тагиле будут проходить командно-штабные учения, в ходе которых на предприятиях и в учебных заведениях города пройдут мероприятия по ГО.
Сюжеты: Нижний Тагил
Врио главы города Владислав Пинаев провел сбор руководства гражданской обороны. На совещании были поставлены цели и задачи предстоящего КШУ.
Руководить учением будет замглавы мэрии по городскому хозяйству и строительству Вадим Кулик. Темой учения станет «Управление мероприятиями по переводу системы ГО с мирного на военное время».
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Основные мероприятия по практике пройдут со 2 по 4 октября. В их числе тренировка по действиям сотрудников одной из гостиниц города, проведение открытых уроков по ОБЖ в школах, а также проведение учений на предприятиях Нижнего Тагила.
По сообщению пресс-службы администрации Нижнего Тагила, командно-штабные учения проводятся в рамках Всероссийской тренировки, которую организует МЧС России.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей