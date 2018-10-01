Командно-штабные учения будут проходить в Нижнем Тагиле с 1 по 4 октября

Руководить учением будет замглавы мэрии по городскому хозяйству и строительству Вадим Кулик. Темой учения станет «Управление мероприятиями по переводу системы ГО с мирного на военное время».

Основные мероприятия по практике пройдут со 2 по 4 октября. В их числе тренировка по действиям сотрудников одной из гостиниц города, проведение открытых уроков по ОБЖ в школах, а также проведение учений на предприятиях Нижнего Тагила.