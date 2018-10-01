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Крыша дома в Нижнем Тагиле будет отремонтирована после возгорания в подъезде
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Крыша дома в Нижнем Тагиле будет отремонтирована после возгорания в подъезде

Сегодня, 15:39ОбществоЮлия Суворова
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