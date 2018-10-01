Крыша дома в Нижнем Тагиле будет отремонтирована после возгорания в подъезде
В доме по адресу ул. Карла Либкнехта, 20 в Нижнем Тагиле будет произведен ремонт крыши после замыкания в электрощитке.
Управляющая компания, занимающаяся обслуживанием дома по адресу ул. Карла Либкнехта, 20 в Нижнем Тагиле, провела осмотр крыши здания после короткого замыкания в щитке подъезда.
Мы сегодня с подрядчиком посетили данный дом, осмотрели крышу здания, будут проведены ремонтные работы,пояснили в управляющей компании «Квартал».
Редакция TagilCity.ru обратилась за комментарями к представителю подрядной организации. Подрядчик сообщил, что во время осмотра крыши дома были обнаружены протечки. В частности, причиной замыкания в электрощитке могла стать протечка у трубостойки, где располагается электроантенна.
Протечки есть, действительно, трубостойку нужно будет перенести. Видимо, были дожди и все замкнуло,пояснил подрядчик.
Также подрядчик отметил, что будет произведен ремонт крыши:
Уже завтра будет завезен шифер. Протечки в основном из-за трещин в шифере. Там, где нужно, мы все заменим.
Помимо этого в ЖЭУ рассказали, что сейчас подача электричества в квартиры полностью восстановлена и будут приняты все необходимые меры для неповторения ситуации.