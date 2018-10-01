Крыша дома в Нижнем Тагиле будет отремонтирована после возгорания в подъезде

Управляющая компания, занимающаяся обслуживанием дома по адресу ул. Карла Либкнехта, 20 в Нижнем Тагиле, провела осмотр крыши здания после короткого замыкания в щитке подъезда.

Мы сегодня с подрядчиком посетили данный дом, осмотрели крышу здания, будут проведены ремонтные работы,пояснили в управляющей компании «Квартал».

Редакция TagilCity.ru обратилась за комментарями к представителю подрядной организации. Подрядчик сообщил, что во время осмотра крыши дома были обнаружены протечки. В частности, причиной замыкания в электрощитке могла стать протечка у трубостойки, где располагается электроантенна.

Протечки есть, действительно, трубостойку нужно будет перенести. Видимо, были дожди и все замкнуло,пояснил подрядчик.

Также подрядчик отметил, что будет произведен ремонт крыши:

Уже завтра будет завезен шифер. Протечки в основном из-за трещин в шифере. Там, где нужно, мы все заменим.

Съемка крыши после пожара. Видео