Первая интернет-перепись населения стартовала в России

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Пробная перепись населения, которая станет ключевым этапом подготовки Всероссийской переписи населения 2020 года, в этом году пройдёт в новом формате – в ней смогут принять участие российские пользователи сети Интернет.
В 2018 году пробная перепись пройдёт в 2 этапа. Первый пройдёт с 1 по 10 октября, и в нём примут участие все жители страны, имеющие подтверждённую учётную запись на портале Госуслуг. С 16 по 31 октября на втором этапе пройдут опросы жителей в 10-ти пилотных районах.
Как сообщает пресс-служба Росстата, вопросы, на которые предлагает ответить электронная форма переписного листа, такие же, как в бумажном формате. Единственным отличием является наличие подсказок при заполнении и большее количество времени, что позволит заполнить форму самостоятельно и без спешки.
Всего в Пробной переписи населения примут участие 550 тыс. человек в 9-ти регионах России. Это делает её самой масштабной в истории нашей страны.
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