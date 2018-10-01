Первая интернет-перепись населения стартовала в России

В 2018 году пробная перепись пройдёт в 2 этапа. Первый пройдёт с 1 по 10 октября, и в нём примут участие все жители страны, имеющие подтверждённую учётную запись на портале Госуслуг. С 16 по 31 октября на втором этапе пройдут опросы жителей в 10-ти пилотных районах.

Как сообщает пресс-служба Росстата, вопросы, на которые предлагает ответить электронная форма переписного листа, такие же, как в бумажном формате. Единственным отличием является наличие подсказок при заполнении и большее количество времени, что позволит заполнить форму самостоятельно и без спешки.