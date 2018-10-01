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Прожиточный минимум для свердловских пенсионеров повысится на 120 рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Прожиточный минимум для свердловских пенсионеров повысится на 120 рублей

Сегодня, 19:00Общество
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