Прожиточный минимум для свердловских пенсионеров повысится на 120 рублей

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В 2019 году прожиточный минимум для пенсионеров Свердловской области будет увеличен до 8 тыс. 846 рублей.
Прожиточный минимум для пенсионеров Свердловской области составит 8 тыс. 846 рублей, по сравнению с 2018 годом он будет увеличен на 120 рублей.
Данный показатель необходим для утверждения размера социальной доплаты к пенсии, предусмотренной ФЗ «О государственной социальной помощи».
Закон вступит в силу 1 января 2019 года, сообщает Znak.com.
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