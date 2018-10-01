«Россети» оперативно устранили последствия аварии в Екатеринбурге

Благодаря профессионализму сотрудников МРСК, более 8 тысяч жителей микрорайона Вторчермет Екатеринбурга обеспечены электричеством, которое поступает по резервным схемам. В ближайшие часы свет в домах должен появиться у оставшейся части населения микрорайона. Специалисты дочернего предприятия МРСК Урала – ЕЭСК – уже доставили передвижные резервные источники питания, идет их подключение. От дизель-генераторов запитают многоквартирные дома и социальные объекты.

Что касается ситуации в Чкаловском районе города, то специалисты ЕЭСК оперативно взаимодействуют с администрацией города.