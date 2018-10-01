«Россети» оперативно устранили последствия аварии в Екатеринбурге

Специалисты МРСК Урала (входит в ГК «Россети») оперативно устранили последствия аварии на энергосетях Екатеринбурга. Почему возник сбой в работе, будет разбираться специальная комиссия.
Благодаря профессионализму сотрудников МРСК, более 8 тысяч жителей микрорайона Вторчермет Екатеринбурга обеспечены электричеством, которое поступает по резервным схемам. В ближайшие часы свет в домах должен появиться у оставшейся части населения микрорайона. Специалисты дочернего предприятия МРСК Урала – ЕЭСК – уже доставили передвижные резервные источники питания, идет их подключение. От дизель-генераторов запитают многоквартирные дома и социальные объекты.
Что касается ситуации в Чкаловском районе города, то специалисты ЕЭСК оперативно взаимодействуют с администрацией города.
Блэкаут на подстанции «Керамик» был зафиксирован в 15.36. Электроснабжение было нарушено в районе улиц 2-ая Новосибирская-Окружная-Ферганская-Селькоровская, без света остались 10 тысяч человек. Сбой в работе оборудования вызвал задымление. Чтобы исключить серьезное ЧП, энергетики вызвали сотрудников Главного управления МЧС по Свердловской области.