Россияне будут подключены к новой накопительной пенсионной системе

Министерство финансов и Банк России определили механизм включения граждан в новую накопительную систему индивидуального пенсионного капитала.
70 млн человек, которые заключили договор с НПФ или с государственной управляющей компанией ПФР «Внешэкономбанк», будут автоматически подключены к отчислению средств в систему индивидуального пенсионного капитала для формирования накопительной части пенсии. При этом отчисления будут производиться в пользу того НПФ, в котором состоит гражданин. В случае если негосударственный пенсионный фонд не определен, то УК становится «Внешэкономбанк». Однако в течение пяти лет человек все же должен определиться с НПФ.
Существует также идея формирования НПФ на базе ВЭБа для тех, кто не может определиться с выбором. Глава «Внешэкономбанка» Игорь Шувалов заявил, что поддерживает данную идею.
Страховой частью пенсии продолжит заниматься ПФР.
Важным моментом в данной реформе является информирование россиян. Эта функция будет возложена на работодателей, сообщают «Новые Известия».