Россияне будут подключены к новой накопительной пенсионной системе

70 млн человек, которые заключили договор с НПФ или с государственной управляющей компанией ПФР «Внешэкономбанк», будут автоматически подключены к отчислению средств в систему индивидуального пенсионного капитала для формирования накопительной части пенсии. При этом отчисления будут производиться в пользу того НПФ, в котором состоит гражданин. В случае если негосударственный пенсионный фонд не определен, то УК становится «Внешэкономбанк». Однако в течение пяти лет человек все же должен определиться с НПФ.