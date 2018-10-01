Скидываются по рублю: свердловчане собирают деньги «малоимущему» депутату Вере Ганзя
Сегодня, 10:30Общество
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Жители Свердловской области начали собирать деньги депутату Госдумы от Новосибирской области Вере Ганзя, которая не так давно пожаловалась на то, что ей не хватает зарплаты в 380 тыс. рублей.
О начале сбора объявил российский пранкер Лексус, по паспорту Алексей Столяров. По его словам, собрано уже 1700 рублей. Люди скидывают разные суммы: от 1 рубля до 500 рублей.
Столяров рассказал, что когда наберется 380 тысяч рублей, то он передаст эти деньги народной избраннице. Если же она откажется, пранкер направит всю сумму на благотворительность, пишет «Комсомольская правда».
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