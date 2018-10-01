Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Скидываются по рублю: свердловчане собирают деньги «малоимущему» депутату Вере Ганзя
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Czjdyr2ucaepeqx

Скидываются по рублю: свердловчане собирают деньги «малоимущему» депутату Вере Ганзя

Сегодня, 10:30Общество
Читайте
также
Что делать, если вы заблудились в лесу?
Бизнесу нельзя давать деньги! Почему?
Будни в Нижнем Тагиле: джаз, Вьетнам и День чтения