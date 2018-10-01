Скидываются по рублю: свердловчане собирают деньги «малоимущему» депутату Вере Ганзя

О начале сбора объявил российский пранкер Лексус, по паспорту Алексей Столяров. По его словам, собрано уже 1700 рублей. Люди скидывают разные суммы: от 1 рубля до 500 рублей.

Столяров рассказал, что когда наберется 380 тысяч рублей, то он передаст эти деньги народной избраннице. Если же она откажется, пранкер направит всю сумму на благотворительность, пишет «Комсомольская правда».