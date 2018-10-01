Тагильчанин стал призером в областном конкурсе электромонтеров

В конкурсе профессионального мастерства среди кабельщиков-электромонтеров в Свердловской области третье место завоевал специалист из Нижнего Тагила.
В рамках областного проекта «Славим человека труда!» в Свердловской области прошел конкурс профессионального мастерства, в котором приняли участие рабочие с предприятий Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Новоуральска.
Участникам предстояло ответить на теоретические вопросы и выполнить монтаж соединительной муфты для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией.
Первое и второе место заняли представители ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» Антон Коновалов и Василий Горюнов. Третьим стал конкурсант из Нижнего Тагила, представитель АО «Облкоммунэнерго» – филиала «Тагилэнергосети» Василий Шавлов.
Призеры в номинациях проекта «Славим человека труда!» получат денежные премии: 55 тыс. рублей за первое место, 45 тыс. рублей – за второе, 30 тыс. рублей – за третье, информирует «Официальный сайт Нижнего Тагила».