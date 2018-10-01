Тагильчанин стал призером в областном конкурсе электромонтеров

В рамках областного проекта «Славим человека труда!» в Свердловской области прошел конкурс профессионального мастерства, в котором приняли участие рабочие с предприятий Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Новоуральска.

Участникам предстояло ответить на теоретические вопросы и выполнить монтаж соединительной муфты для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией.

Первое и второе место заняли представители ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» Антон Коновалов и Василий Горюнов. Третьим стал конкурсант из Нижнего Тагила, представитель АО «Облкоммунэнерго» – филиала «Тагилэнергосети» Василий Шавлов.