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Учитель информатики из Екатеринбурга попал в полуфинал «Учителя года России – 2018»
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Учитель информатики из Екатеринбурга попал в полуфинал «Учителя года России – 2018»

Сегодня, 09:00Общество
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