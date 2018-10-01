Учитель информатики из Екатеринбурга попал в полуфинал «Учителя года России – 2018»
Сегодня, 09:00Общество
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В список полуфиналистов Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018» попал педагог из Екатеринбурга Максим Новиков.
Сюжеты: Екатеринбург
Учитель информатики и ИКТ из школы №145 Екатеринбурга Максим Новиков прошел в полуфинал Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018».
Молодой педагог работает в школе 5 лет. Он уже становился победителем городских соревнований «Молодой педагог – 2014» и дважды одерживал победу в областных конкурсах среди педагогических работников.
В полуфинале встретятся 15 участников из разных городов.
30 сентября состоялся второй очный тур федерального этапа конкурса. Педагогам предстояло показать мастер-класс, провести классный час и презентовать образовательный проект.
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Состав финалистов определится 3 октября, а 5 октября победители будут оглашены в Государственном Кремлевском дворце, сообщает «Областная газета».
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