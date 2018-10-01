Учитель информатики из Екатеринбурга попал в полуфинал «Учителя года России – 2018»

Учитель информатики и ИКТ из школы №145 Екатеринбурга Максим Новиков прошел в полуфинал Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018».

Молодой педагог работает в школе 5 лет. Он уже становился победителем городских соревнований «Молодой педагог – 2014» и дважды одерживал победу в областных конкурсах среди педагогических работников.

В полуфинале встретятся 15 участников из разных городов.

30 сентября состоялся второй очный тур федерального этапа конкурса. Педагогам предстояло показать мастер-класс, провести классный час и презентовать образовательный проект.