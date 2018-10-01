Житель Асбеста нашёл на помойке секретные документы полиции

Асбестовец сообщил на своей странице в социальной сети о том, что выкидывая мусор на помойку, обнаружил там контейнеры с папками, в которых находились архивные документы городского отдела МВД. На некоторых из них грифом «Секретно» не был погашен.
Бесхозные папки с секретными полицейскими документами обнаружил житель Асбеста среди мусора на помойке. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.
Выкидывая мусор на помойку, обнаружил рядом с контейнерами какие-то папки. Заинтересовался, поднял, начал листать - действительно секретные документы нашей асбестовской полиции. Есть старые (но гриф не погашен), есть поновее. Про такие мелочи, как документы по уголовным делам, по персональным данным лучше и не вспоминать,написал пользователь Митя Гилязов.
Как сообщает «Комсомольская правда Урал», правоохранительные органы организовали детальную проверку поступившей информации.
Сыщики отрабатывают различные версии появления такого, явно провокационного, сообщения. По одной из версий это мог сделать один из бывших сотрудников полиции, уволенный несколько лет назад по отрицательным мотивам, ранее дважды судимый за присвоение и растрату. Также будет проверена подлинность найденных документов,пояснил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.