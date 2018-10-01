Житель Асбеста нашёл на помойке секретные документы полиции

Бесхозные папки с секретными полицейскими документами обнаружил житель Асбеста среди мусора на помойке. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

Выкидывая мусор на помойку, обнаружил рядом с контейнерами какие-то папки. Заинтересовался, поднял, начал листать - действительно секретные документы нашей асбестовской полиции. Есть старые (но гриф не погашен), есть поновее. Про такие мелочи, как документы по уголовным делам, по персональным данным лучше и не вспоминать,написал пользователь Митя Гилязов.

Как сообщает «Комсомольская правда Урал», правоохранительные органы организовали детальную проверку поступившей информации.