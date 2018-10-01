Житель Среднеуральска осужден за применение насилия в отношении участкового

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Житель Среднеуральска приговорен к двум годам условного срока за применение насилия в отношении участкового уполномоченного полиции.
Следствие установило, что 9 апреля 2018 года сотрудница полиции, состоящая в должности участкового уполномоченного, прибыла в квартиру дома на улице Пражской Коммуны в Среднеуральске по сообщению о нанесении телесных повреждений 47-летним мужчиной его родственнице.
Когда сотрудница правоохранительных органов находилась по указанному адресу, подсудимый применил в отношении нее физическое насилие, а именно схватил за кисть правой руки и толкнул в плечо.
Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ и приговорен к двум годам лишения свободы условно, сообщает Следственное управление СК РФ по Свердловской области.
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