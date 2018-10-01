Житель Среднеуральска осужден за применение насилия в отношении участкового

Следствие установило, что 9 апреля 2018 года сотрудница полиции, состоящая в должности участкового уполномоченного, прибыла в квартиру дома на улице Пражской Коммуны в Среднеуральске по сообщению о нанесении телесных повреждений 47-летним мужчиной его родственнице.

Когда сотрудница правоохранительных органов находилась по указанному адресу, подсудимый применил в отношении нее физическое насилие, а именно схватил за кисть правой руки и толкнул в плечо.