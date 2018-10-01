Житель Свердловской области осужден на 9 месяцев за продажу ружья

В декабре 2017 года 42-летний житель деревни Захарова Байкаловского района Свердловской области продал за 8 тыс. рублей своему знакомому, не имеющему лицензии на приобретение оружия, охотничье двуствольное гладкоствольное ружье 12-го калибра.