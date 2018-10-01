Житель Свердловской области осужден на 9 месяцев за продажу ружья

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42-летний житель Байкаловского района Свердловской области приговорен к 9 месяцам лишения свободы за незаконный сбыт оружия.
В декабре 2017 года 42-летний житель деревни Захарова Байкаловского района Свердловской области продал за 8 тыс. рублей своему знакомому, не имеющему лицензии на приобретение оружия, охотничье двуствольное гладкоствольное ружье 12-го калибра.
Мировой судья судебного участка №3 Ирбитского судебного района признал продавца виновным по ч. 4 ст. 222 УК РВ и приговорил к 9 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
Покупателю ружья также назначена уголовная ответственность, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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