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Жителям Екатеринбурга предложили вывозить мусор за 280 рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жителям Екатеринбурга предложили вывозить мусор за 280 рублей

Сегодня, 18:00Общество
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