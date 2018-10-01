Жителям Екатеринбурга предложили вывозить мусор за 280 рублей

Екатеринбуржцы жалуются на залежи мусора. С площадок исчезли контейнеры и образовались несанкционированные свалки, так как подписание договора с ЕМУП «Спецавтобаза» перенесли на 1 ноября.

До этого периода администрация предлагает жителям заключить договоры с ЕМУП «Спецавтобаза» или другим перевозчиком на вывоз мусора. Стоимость данной услуги составляет 280 рублей за кубический метр. Цена зависит от удаленности территории и других факторов. Вывоз пакета объемом 110 литров обойдется в 37 рублей.