Жителям Екатеринбурга предложили вывозить мусор за 280 рублей

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Мэрия предложила жителям частного сектора в Екатеринбурге заключить договор с перевозчиком, чтобы вывозить мусор до заключения договора с ЕМУП «Спецавтобаза» как региональным оператором.
Сюжеты: Екатеринбург
Екатеринбуржцы жалуются на залежи мусора. С площадок исчезли контейнеры и образовались несанкционированные свалки, так как подписание договора с ЕМУП «Спецавтобаза» перенесли на 1 ноября.
До этого периода администрация предлагает жителям заключить договоры с ЕМУП «Спецавтобаза» или другим перевозчиком на вывоз мусора. Стоимость данной услуги составляет 280 рублей за кубический метр. Цена зависит от удаленности территории и других факторов. Вывоз пакета объемом 110 литров обойдется в 37 рублей.
Руководитель отдела маркетинга ЕМУП «Спецавтобаза» Алексей Бланков заявил, что крайняя дата внедрения реформы – это 1 января 2019 года, информируют «Вечерние Ведомости».
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