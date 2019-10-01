Депутат екатеринбургской гордумы назвал виновников протестов у Храма-на-Драме

Депутат пояснил, что в сложившейся ситуации виноваты власти. Если бы забор не был установлен почти тайком, в ночное время, то народного волнения не было бы.

Надо было провести закладку первого камня в основание храма, превратить это в общегородской праздник. Честно и открыто позвать музыкальные коллективы, горожан, поставить в сквере полевые кухни, чай, мороженое,говорит народный избранник.

Кроме того, Крицкий считает нерациональным проведение общегородского опроса касательно выбора нового места для храма. Он подчеркнул, что инвестор планирует построить храм на площадке бывшего приборостроительного завода, основная часть которой принадлежит УГМК.

Если у владельца есть желание строить там храм — вы его как заставите этого не делать? подчеркивает Крицкий.