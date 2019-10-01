Епархия и депутаты анонсировали строительство детского хосписа в Екатеринбурге
Сегодня, 12:57ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Член общественного совета при Минздраве РФ протоиерей Александр Ткаченко на своей странице в соцсети рассказал, что на прошлой неделе прошло совещание рабочей группы по вопросу строительства хосписа для детей в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
Планируется, что сначала в регионе буде организована выездная паллиативная помощь, а затем начнется строительство хосписа. Проект будет реализован при содействии депутатов, Епархии, представителей бизнеса и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Точные сроки строительства медучреждения пока не называются, известно лишь, что предварительно в качестве места под застройку рассматривают участок близ озера Шарташ.
В настоящий момент хоспис для детей существует в формате выездной консультационной помощи на базе ОКБ № 1.
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