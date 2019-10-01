Епархия и депутаты анонсировали строительство детского хосписа в Екатеринбурге

Планируется, что сначала в регионе буде организована выездная паллиативная помощь, а затем начнется строительство хосписа. Проект будет реализован при содействии депутатов, Епархии, представителей бизнеса и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Точные сроки строительства медучреждения пока не называются, известно лишь, что предварительно в качестве места под застройку рассматривают участок близ озера Шарташ.